Суд рассмотрит иск об обращении в доход РФ имущества главы Минздрава Кубани

Как следует из картотеки Октябрьского районного суда города Краснодара, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на предстоящий понедельник, 23 марта. Рассматривать это гражданское дело будет судья Максим Балин.
Напомним, глава ведомства был на днях задержан силовиками. А в минувшую среду суд в Краснодаре заключил министра под стражу на два месяца, до 17 мая 2026 года.
«Из материалов, представленных суду, следует, что Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО “Кубанский государственный медицинский университет”, совершил хищение денежных средств», — отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что деньги выделялись из бюджета Минздрава России, их общая сумма составила свыше 7,5 миллиона рублей, которыми Филиппов распорядился по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения края и его родственники являются владельцами недвижимости общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.
По данным ТАСС, всего у подозреваемого и его родственников имеется 57 объектов недвижимости. В этом списке знячатчя: 21 квартира (общая площадь — 1,6 тысячи кв. м), 11 нежилых помещений (площадью — четыре тысячи кв. м), девять земельных участков (площадью 6,7 тысячи кв. м), семь апартаментов (270 кв. м), четыре гаража, три машино-места, два дома (около 1 тысячи кв. м).
Данная недвижимость находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, курортном поселке Красная Поляна и на федеральной территории «Сириус». Причем недвижимость чиновник записывал на себя, своего сына, бывшую жену, ее сестру, гражданскую супругу и ее родственников. Гражданская супруга при этом является директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (ТОФМС).
Евгению Филиппову в следующем месяце исполнится 53 года. Он родился в Краснодаре, выпускник Кубанского государственного медицинского университета, многие годы работал в медучреждениях Сочи (в том числе возглавлял Перинатальный центр и городскую больницу № 9 курорта), доктор медицинских наук. С июля 2013 года занимает пост министра здравоохранения Краснодарского края.