В Саранске ФСБ задержала мужчину, оформившего по заданию Киева 1000 сим-карт

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 34-летнего жителя Саранска по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) (ФСБ), мужчина по заданию военной разведки Украины оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций.