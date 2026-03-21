В Саранске ФСБ задержала мужчину, оформившего по заданию Киева 1000 сим-карт

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 34-летнего жителя Саранска по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) (ФСБ), мужчина по заданию военной разведки Украины оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций.
По данным следствия, россиянин через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Доступ к оформленным сим-картам и виртуальным станциям он передавал кураторам за денежное вознаграждение.
Полученные сим-карты и виртуальные станции использовались ГУР МО Украины для дистанционного мошенничества в отношении граждан России, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее KP.RU сообщал о задержании в ЛНР боевика украинского нацбата, причастного к военным преступлениям в Донбассе.