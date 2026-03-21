Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге похоронили криптоблогера Романа Новака и его жену

Прощание и погребение состоялись без привлечения внимания прессы.

Источник: Соцсети

В Санкт-Петербурге состоялись похороны криптоблогера Романа Новака и его супруги Анны, зверски убитых в ОАЭ. Их погребение прошло на Смоленском кладбище.

По информации источника, знакомого с обстоятельствами семьи, церемония прощания была организована ещё 8 марта в узком кругу. Муж и жена были преданы земле в общей могиле. Родственники и друзья возложили к месту захоронения свежие цветы, траурные венки и установили зажжённые лампады, сообщает Piter.TV со ссылкой на «КП-Петербург».

Напомним, что супруги погибли в Объединённых Арабских Эмиратах, перед этим они стали жертвами вымогателей. Злоумышленники подвергли Новаков жестоким пыткам, пытаясь получить от них крупную денежную сумму и данные для доступа к криптовалютным кошелькам. После совершения убийства тела были расчленены, останки залиты бетонной смесью и скрыты в различных точках пустыни.

Подозреваемых в совершении преступления задержали правоохранительные органы ОАЭ при оперативной поддержке российских силовиков. В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей на территории России.

