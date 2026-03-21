Людей кусают, а мер нет: СК возбудил дело после серии нападений бродячих собак в Челябинской области

В Челябинской области история с бродячими собаками вышла на уровень уголовного дела: после очередного нападения на человека в ситуацию вмешались следователи.
Как сообщили в региональном управлении СКР, в городе Аша безнадзорная собака напала на местного жителя возле дома на улице Озимина. Мужчину укусили, ему потребовалась медицинская помощь. При этом, по данным из соцсетей, это далеко не первый подобный случай в этом районе.
Следствие установило, что меры по организации отлова животных своевременно не принимались, несмотря на повторяющиеся жалобы жителей. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
После вмешательства правоохранителей на место направили специализированную организацию для отлова безнадзорных собак. Сейчас следователи проводят комплекс проверок: устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины и условия, которые привели к нападению.
В СК подчеркнули, что ответственность за безопасность жителей лежит на тех, кто обязан контролировать ситуацию с бездомными животными.