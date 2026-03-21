Глава СК запросил доклад по дому на Королева в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жильцов дома № 4а по улице Королева. Об этом сообщили в СК РФ.
Уголовное дело расследуется по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Поводом стала ситуация с многоквартирным домом, который признан аварийным, но длительное время не включался в программу расселения. Из-за угрозы обрушения в здании ввели режим ЧС, жильцов принудительно выселяют, однако предоставленный маневренный фонд не устроил граждан. Люди продолжают жить в доме, отключенном от коммуникаций.
Мэр Омска Сергей Шелест провел встречу с жителями аварийного дома, обсудил варианты временного размещения и сроки переезда. Он подчеркнул, что безопасность людей — главный приоритет, а показания маяков на стенах подтверждают, что откладывать расселение нельзя.
Жильцам помогают сотрудники окружной администрации и департамента жилищной политики. На месте работает волонтерский штаб «Молодой гвардии». Пункт временного размещения в школе № 98 готов принять более 100 человек. Также подготовлены маневренный фонд и социальная гостиница.
Старшая по дому Евгения Воробель поблагодарила мэра за диалог: власти пошли навстречу, дали сроки для выезда. Жильцам предложили четыре варианта — аренда жилья, ПВР, маневренный фонд или гостиница. Безвыходных ситуаций не бывает, отметила она, жители надеются получить выплаты и приобрести безопасное жилье.