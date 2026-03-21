Глава СК запросил доклад по дому на Королева в Омске

Уголовное дело расследуется по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Поводом стала ситуация с многоквартирным домом, который признан аварийным, но длительное время не включался в программу расселения. Из-за угрозы обрушения в здании ввели режим ЧС, жильцов принудительно выселяют, однако предоставленный маневренный фонд не устроил граждан. Люди продолжают жить в доме, отключенном от коммуникаций.