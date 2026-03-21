Дело бывшего главного инженера «Концессий» рассмотрит в Волгограде облсуд

Волгоградский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты и обвинения по делу бывшего главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрия Лебедева. Приговором Красноармейского райсуда от 2 февраля недовольны обе стороны.
Следствие обвинило Дмитрия Лебедева в гибели работников ресурсоснабжающей компании в июля 2024 года. Тогда из-за аварии на канализационной насосной станции № 4 на юге Волгограда сначала задохнулся в зловонных газах один мужчина, а на следующий день во время ремонтных работ погибли от взрыва еще пятеро. Тело одного из них было обнаружено только две недели спустя.
В ходе судебного процесса прокуратура настаивала на 8,5 годах колонии для подсудимого. Суд назначил 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
В Волгоградской областной прокуратуре сразу заявили, что будут обжаловать это решение. Не устроило оно и сторону защиты. Теперь им предстоит представить свои доводы судье Игорю Григорьеву. О дате судебного заседания в облсуде пока неизвестно.
