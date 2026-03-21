Пенсионерка из Ангарска продала квартиру ради спасения внука от обвинения в «госизмене»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в дальнейшем с пенсионеркой связались мошенники, притворившиеся полицейскими, и сообщили, что внук женщины подозревается в финансировании запрещенных организаций, а в отношении него возбуждено уголовное дело. При этом звонившие запретили обсуждать данную тему с ним, сославшись на тайну следствия, а также угрожая ответственностью за разглашение деталей диалога.
Аферисты убедили пенсионерку в том, что она также причастна к финансированию иностранных организаций. Злоумышленники сообщили, что пенсионерка может лишиться недвижимости, и предложили продать квартиру до того, как это сделают мошенники. Поверившая в историю ангарчанка продала квартиру и перевела средства на счета преступников.
Ранее агентство сообщало, что 41-летний мужчина отдал телефонным мошенникам все свои накопления в размере 4,8 млн рублей, испугавшись стать якобы пособником террориста. Мужчина переехал в отель, чтобы скрыть переговоры с аферистами от родственников, а также приобрел отдельный смартфон для этих целей.