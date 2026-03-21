Прямая линия с Дмитрием Демешиным пройдет 24 марта

24 марта в 19:00 губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей региона и представителей СМИ. Вопросы принимаются с 20 марта: По смс (+7−929−400−94−00); По звонку на номер 8 (800) 222−55−27 (с 20 по 23 марта — с 09:00 до 21:00, 24 марта — с 09:00 и до окончания прямой […]