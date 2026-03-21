В Самарской области устанавливают обстоятельства ЧП в поселке Волжский

По предварительным данным, вчера, 20 марта, около 11:00 (MSK+1) на ул. Подсухина произошло возгорание двух частных домов и надворных построек на общей площади 350 кв. м. Есть погибшие. Причины возгорания будут установлены по результатам пожаро-технической экспертизы.