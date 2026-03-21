Никто не пострадал: пожар на стройке ЖК «Голос Меридиан» локализован

Застройщик раскрыл детали пожара на стройке ЖК «Голос Меридиан» в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске утром 21 марта на строительной площадке ЖК «Голос Меридиан» произошло возгорание кровельного утеплителя. Как сообщили в компании-застройщике, причиной стал несчастный случай — один из сотрудников подрядной организации случайно направил открытое пламя от горелки на стопку пенополистирола «Пеноплекс».

Сработали все меры безопасности: пожарные прибыли оперативно, возгорание локализовали при помощи огнетушителей, площадь поврежденного покрытия составила не более 35 кв. метров. Никто не пострадал, конструкциям здания ущерб не причинен, а поврежденный участок кровли будет полностью заменен. Застройщик подчеркнул, что материал кровли соответствует стандартам безопасности, а компания усилит контроль, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.