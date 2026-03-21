Юный омич может попасть за решетку из-за вредоносной рассылки

Омича «изловили» после жалобы жительницы Калмыкии.

Источник: «СуперОмск»

В правоохранительных органах Республики Калмыкия в минувший четверг, 19 марта 2026 года, объявили о задержании 19-летнего омича, которого подозревают в «Краже с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».

Обозначено, что одной из предполагаемых жертв стала жительница Калмыкии, получившая ссылку, переход по которой обернулся для нее потерей денег.

«Злоумышленник, 19-летний студент, сознался в содеянном. Он пояснил, что хотел приобрести товар в интернет-магазине, но сделать это за чужой счёт, создав вредоносную ссылку “apk”. В дальнейшем, при использовании компьютерной программы, он разослал её гражданам под видом знакомых. На эту ссылку и нажала заявительница, а её денежные средства оплатили желаемую покупку афериста», — привели в полиции детали преступной схемы.

Подчеркивается, что молодого человека задержали в Омске, после чего водворили в изолятор временного содержания, находящийся на территории Республики Калмыкия.