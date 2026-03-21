В Минске мужчина потерял 700 долларов, украденных из чужого авто. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратился минчанин, сообщивший про кражу 700 долларов из личного автомобиля. Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.
Удалось установить, что фигурант пошел в гаражный кооператив, чтобы найти подработку. По дороге он заметил автомобиль, который оказался незапертым. Мужчина проник в салон, открыл сумку, лежавшую на сиденье, забрал из нее деньги.
«Со слов фигуранта, денежные средства планировал потратить на личные нужды, но не смог — потерял на улице», — уточнили в милиции.
В отношении фигуранта заведено уголовное дело.
