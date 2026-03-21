В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛА

21 марта в Волгоградской области повторно объявлена беспилотная опасность. Оповещения об этом.

21 марта в Волгоградской области повторно объявлена беспилотная опасность. Оповещения об этом около полудня начали поступать жителям и гостям региона от МЧС России.

— Экстренная информация РСЧС. Внимание! На территории Волгоградской области с 11:23 21.03.2026 объявлена «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны. Тел:112, — говорится в сообщениях.

Напомним, в ночь с 20 на 21 марта Волгоградская область уже подвергалась налёту ВСУ. Режим беспилотной опасности действовал в регионе на протяжении девяти часов с 21:57 20 март до 7:01 21 марта.

Фото из архива ИА «Высота 102».

