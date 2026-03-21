Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шантажиста, вымогавшего деньги за фото у девушки из Ингушетии, поймали в Иркутске

Публикация бесплатно, а удаление — за деньги: В Иркутске задержали вымогателя, который в дурном свете выставлял девушек на своем канале.

Источник: Комсомольская правда

Интернет-шантажиста, который разместил на своем канале порочащий девушку из Ингушетии пост и требовал деньги за удаление информации, задержали в Иркутске. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ».

32-летний житель Иркутска был администратором одного из каналов в мессенджере. Он опубликовал фотографию жительницы Магаса. К снимку добавил заведомо ложные сведения, которые порочили честь и достоинство девушки.

Увидев публикацию, пострадавшая связалась с владельцем канала и потребовала удалить пост. В ответ мужчина заявил: информация исчезнет только после перевода денег.

Девушка не стала платить вымогателю и обратилась в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Ингушетии быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний иркутянин.

Правоохранители выехали в Иркутск, задержали мужчину и доставили в Магас. Его канал в мессенджере заблокировали. В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном.

— Было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Вымогательство». Расследование завершено, материалы направлены в суд, — рассказали в ГУ МВД по Ингушетии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.