Шантажиста, вымогавшего деньги за фото у девушки из Ингушетии, поймали в Иркутске

Интернет-шантажиста, который разместил на своем канале порочащий девушку из Ингушетии пост и требовал деньги за удаление информации, задержали в Иркутске. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ».
32-летний житель Иркутска был администратором одного из каналов в мессенджере. Он опубликовал фотографию жительницы Магаса. К снимку добавил заведомо ложные сведения, которые порочили честь и достоинство девушки.
Увидев публикацию, пострадавшая связалась с владельцем канала и потребовала удалить пост. В ответ мужчина заявил: информация исчезнет только после перевода денег.
Девушка не стала платить вымогателю и обратилась в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Ингушетии быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний иркутянин.
Правоохранители выехали в Иркутск, задержали мужчину и доставили в Магас. Его канал в мессенджере заблокировали. В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном.
— Было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Вымогательство». Расследование завершено, материалы направлены в суд, — рассказали в ГУ МВД по Ингушетии.
