В Омске мошенники звонят от имени мэрии для сбора личных данных

Пресс-служба администрации призывает к бдительности.

Источник: Om1 Омск

Мэрия предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками администрации, и под предлогом вручения медалей, подарков или оформления выплат пытаются выведать личные данные — СНИЛС, ИНН и другие сведения.

В администрации подчёркивают, что её сотрудники не совершают обзвоны с просьбой сообщить конфиденциальную информацию и не оформляют выплаты по телефону.

Если поступил подобный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор, не раскрывать личные данные и обратиться в полицию по номеру 102. Проверить информацию можно, позвонив в администрацию по официальным номерам.

Жителей просят быть внимательными и предупредить близких, чтобы избежать мошеннических уловок.