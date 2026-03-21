В Омске мошенники звонят от имени мэрии для сбора личных данных

Мэрия предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками администрации, и под предлогом вручения медалей, подарков или оформления выплат пытаются выведать личные данные — СНИЛС, ИНН и другие сведения.
В администрации подчёркивают, что её сотрудники не совершают обзвоны с просьбой сообщить конфиденциальную информацию и не оформляют выплаты по телефону.
Если поступил подобный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор, не раскрывать личные данные и обратиться в полицию по номеру 102. Проверить информацию можно, позвонив в администрацию по официальным номерам.
Жителей просят быть внимательными и предупредить близких, чтобы избежать мошеннических уловок.