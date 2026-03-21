Иномарка «под ключ»: в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона

«В мессенджерах злоумышленники создают свои каналы/сообщества, делая видимость доставки иностранных автомобилей “под ключ”, и размещают рекламу в других сообществах. Когда гражданин обращается к ним, мошенники ведут деловые диалоги. Зачастую после первой “авансовой” транзакции, лжепродавцы просят перевести еще некоторую сумму денег, чтобы решить возникшие трудности, например, с таможней», — рассказали в правоохранители.
По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с «продавцами» решили: «Надо брать!». Однако оба случая закончились одинаково — ни денег, ни желанной машины, ни связи с «продавцом».
«Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам», — подчеркнули в пресс-службе.
19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.