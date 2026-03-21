Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иномарка «под ключ»: в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели «авто-дилерам» около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Источник: РИА "Новости"

«В мессенджерах злоумышленники создают свои каналы/сообщества, делая видимость доставки иностранных автомобилей “под ключ”, и размещают рекламу в других сообществах. Когда гражданин обращается к ним, мошенники ведут деловые диалоги. Зачастую после первой “авансовой” транзакции, лжепродавцы просят перевести еще некоторую сумму денег, чтобы решить возникшие трудности, например, с таможней», — рассказали в правоохранители.

По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с «продавцами» решили: «Надо брать!». Однако оба случая закончились одинаково — ни денег, ни желанной машины, ни связи с «продавцом».

«Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам», — подчеркнули в пресс-службе.

19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
