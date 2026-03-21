Ростовчанин лишился 200 тысяч из-за подсмотренного пин-кода

Житель Ростова лишился 200 тысяч рублей, когда случайный знакомый подсмотрел пин-код его банковской карты. Об этом случае рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
Потерпевшим оказался 36-летний ростовчанин. Он обратился в отдел полиции № 6. Мужчина сообщил, что с его банковского счета пропали порядка 200 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска провели необходимые мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.
— Задержанный познакомился с потерпевшим на улице, после чего они вместе выпивали. В момент, когда обратившийся в полицию решил снять деньги в банкомате, подозреваемый подсмотрел пин-код от его карты, — сообщили в донском главке.
Дождавшись удобного момента, мужчина похитил карту. Затем он, уже зная пин-код от «пластика», снял все деньги, что были на счету, и успел их потратить. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», — добавили в ведомстве.
