Страшное ДТП с бензовозом произошло на трассе Ростов — Таганрог. О массовом ДТП с участием сразу нескольких транспортных средств сообщили очевидцы.
По их словам, на месте аварии поднимается столб густого чёрного дыма, рядом на дороге лежат пострадавшие. Предварительно, ДТП произошло около полудня 21 марта в районе села Синявское.
Как прокомментировали ситуацию в областной Госавтоинспекции, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33 км а/д Ростов — Таганрог. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.