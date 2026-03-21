Волонтёры вызволили из рабства жительницу Ростовской области. Об этом нашим коллегам из stav.aif.ru сообщила координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.
Она подчеркнула, что вербовщики нашли ростовчанку в тяжёлом эмоциональном состоянии. Из-за семейной драмы женщина плакала и бродила по улицам в одиночестве. Злоумышленники уговорили новую знакомую поехать с ними. В результате женщина около месяца жила на ферме. Её заставляли работать на овощной базе на Ставрополье.
«Деньги ей не платили. Запугивали и говорили, что если женщина попытается попросить помощи у сотрудников полиции, то с ними всё равно договорятся, и она никуда не уедет», — пояснила волонтёр.
Женщину освободили и помогли добраться до дома.