Её заставляли работать на овощной базе на Ставрополье.

Волонтёры вызволили из рабства жительницу Ростовской области. Об этом нашим коллегам из stav.aif.ru сообщила координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

Она подчеркнула, что вербовщики нашли ростовчанку в тяжёлом эмоциональном состоянии. Из-за семейной драмы женщина плакала и бродила по улицам в одиночестве. Злоумышленники уговорили новую знакомую поехать с ними. В результате женщина около месяца жила на ферме. Её заставляли работать на овощной базе на Ставрополье.

«Деньги ей не платили. Запугивали и говорили, что если женщина попытается попросить помощи у сотрудников полиции, то с ними всё равно договорятся, и она никуда не уедет», — пояснила волонтёр.

Женщину освободили и помогли добраться до дома.