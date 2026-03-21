Убийство бывшего из-за споров о ребенке заказала жительница Екатеринбурга

Женщину обвиняют в попытке организовать расправу над бывшим сожителем.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге женщина заказала убийство бывшего, с которым они постоянно ссорились из-за встреч с ребенком. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор 42-летней жительнице города. Ее обвиняют в попытке организовать расправу над бывшим сожителем.

Причиной конфликта стали споры из-за общения с общим ребенком. По версии следствия, постоянные ссоры довели женщину до отчаяния. Тогда она решила разобраться с ситуацией радикальным способом.

Мать нашла человека, который согласился выступить исполнителем. За убийство она пообещала ему почти 277 тысяч рублей. Однако новоиспеченный киллер не стал выполнять заказ. Вместо этого он отправился с признанием к предполагаемой жертве. После этого мужчина сразу обратился в полицию.

В пресс-службе областного суда уточнили: женщине вменяют организацию покушения на убийство по найму. В ноябре прошлого года суд первой инстанции не усмотрел состава преступления и вынес оправдательный приговор.

— Прокуратура с этим не согласилась и добилась пересмотра, — отметили в пресс-службе.

Материалы дела снова направили в Кировский районный суд Екатеринбурга.

