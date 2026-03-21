В Москве аферисты похитили у пенсионерки 18 млн рублей

«Чтобы завладеть сбережениями москвички, злоумышленники использовали легенду о замене ключей от домофона в подъезде. Всего она отдала мошенникам 18 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 75-летняя женщина поверила звонку якобы представителя управляющей организации о замене дверей и ключей от домофона в подъезде жилого дома и сообщила звонившему код из СМС-сообщения.
После этого ей позвонил уже псевдоспециалист финансовой структуры, который якобы обнаружил взлом ее аккаунта на «Госуслугах» и оформление доверенности от ее имени для перевода денег для спонсирования противоправных действий. Затем напуганной пенсионерке стали поступать звонки от лжефинансистов с разъяснениями о необходимости срочного обновления лицевого счета в налоговой, а также проверке всех ее накоплений в целях безопасности. Звонившие были очень убедительны, и пенсионерка сама рассказала им об имеющихся сбережениях, вложенных в акции крупной компании. «Поверив в то, что после “проверки” деньги ей вернут, москвичка по указанию аферистов дважды снимала со своего счета в банке денежные средства, маскировала их под обычные посылки и передавала приезжавшим к ней курьерам», — добавили в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что никогда и никому нельзя сообщать коды из СМС, важно проверять любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись. «Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, а также передачей их курьерам», — отметили в надзорном ведомстве.