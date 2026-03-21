Осужден директор компании-перевозчика в Воронежской области за коррупцию

В поселке Грибановский вынесен приговор руководителю транспортного предприятия, который разместил на служебном транспорте рекламу студии красоты за 50 тысяч рублей, а деньги забрал себе. Ему был назначен штраф. Об этом 20 марта рассказали в пресс-службе Грибановского районного суда.
Там пояснили, что руководитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе 2025 года директор организации, действуя в личных интересах, разместил на принадлежащем предприятию транспорте рекламу студии красоты. В качестве оплаты он получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Полученную сумму руководитель в кассу организации не оприходовал, распорядившись деньгами по своему усмотрению.
Несмотря на то, что максимальная санкция по инкриминируемой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы, фигурант избежал реального срока. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.