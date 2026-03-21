Осужден директор компании-перевозчика в Воронежской области за коррупцию

Там пояснили, что руководитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе 2025 года директор организации, действуя в личных интересах, разместил на принадлежащем предприятию транспорте рекламу студии красоты. В качестве оплаты он получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Полученную сумму руководитель в кассу организации не оприходовал, распорядившись деньгами по своему усмотрению.