На трассе Ростов-Таганрог в ДТП с бензовозом и легковушками погибли люди

На трассе «Ростов-Таганрог» в субботу, 21 марта, произошла автокатастрофа с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями. Есть погибшие. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.
— Авария случилась на 33-м километре трассы. По предварительным данным, после столкновения загорелся бензовоз, — сообщают в донском главке. — На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят необходимые следственные мероприятия. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
Судя по кадрам очевидцев, несколько автомобилей сильно искорежены и объяты пламенем. Огонь и клубы черного дыма высоко поднимаются в небо. Их видно за много километров. Люди пытаются достать из машин водителей и пассажиров, которые остались внутри.
Точной информации о числе жертв, пострадавших и количестве автомобилей, попавших в аварию, пока нет. Специалисты уточняют ситуацию.
— Вся информация уточняется, — прокомментировали в Главном управлении МЧС по Ростовской области.