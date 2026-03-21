Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Молодечно милиция обнаружила подпольный завод

Подпольный завод по производству самогона нашли сотрудники милиции под Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.

Во время рейдовых мероприятий в Молодечненском районе милиционеры пресекли факты незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости.

Мини-предприятие по производству крепких алкогольных напитков было обнаружено в деревне Схолино. Сотрудники милиции изъяли у 61-летнего местного жителя самогонный аппарат, а также примерно 23 тонны браги.

В МВД отметили, что фигурант систематически промышлял продажей спиртного. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Назначена химическая экспертиза обнаруженной жидкости. Действиям мужчины дадут правовую оценку.

