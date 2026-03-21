Под Молодечно милиция обнаружила подпольный завод. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.
Во время рейдовых мероприятий в Молодечненском районе милиционеры пресекли факты незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости.
Мини-предприятие по производству крепких алкогольных напитков было обнаружено в деревне Схолино. Сотрудники милиции изъяли у 61-летнего местного жителя самогонный аппарат, а также примерно 23 тонны браги.
В МВД отметили, что фигурант систематически промышлял продажей спиртного. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Назначена химическая экспертиза обнаруженной жидкости. Действиям мужчины дадут правовую оценку.
Ранее под Гродно милиция накрыла нелегальный завод по производству самогона.
