Гражданина Молдовы посадили в Латвии почти на 5 лет: Он поставлял нелегальных мигрантов из Марокко с территории Беларуси

Гражданина Молдовы осудили в Латвии за перевозку нелегальных мигрантов.
По данным следствия, наш соотечественник согласился на перевозку людей за деньги, зная, что действует в составе организованной группы. Мигрантов из Марокко переправляли через границу с территории Беларуси.
Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, а также запретил въезд в страну на 5 лет.
