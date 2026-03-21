Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.

«Пытаясь избежать ответственности, мужчина скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

Кроме того, крымчанин на два года лишился водительских прав.

Накануне в Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.

Личность водителя установили — им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше