Столб упал на женщину в Караганде: пострадавшая скончалась в больнице

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, трагедия произошла в 22-м микрорайоне Караганды еще в начале марта, однако известно о ней стало только сейчас.
Женщина подходила к дороге, когда внезапно на нее рухнула опора освещения. Скорую помощь вызвал водитель мусоровоза. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось.
«По предварительным данным, причиной ЧП мог стать водитель спецтехники. Есть версия, что, разворачиваясь на мусорной площадке, машина задела кабель, что и привело к падению опоры», — отмечается в посте.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Карагандинской области, по факту гибели 59-летней жительницы города возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).
«В настоящее время проводится всестороннее расследование, назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе ведомства.