«Огненный апокалипсис». Три человека сгорели заживо в ДТП с бензовозом

Как минимум о троих погибших в жуткой аварии в Ростовской области известно к этому часу. Кадры страшного ДТП с бензовозом, которое произошло около полудня 21 марта, в субботу, шокировали пользователей социальных сетей. Густые клубы едкого чёрного дыма поднимаются в небо на десятки метров. Водители, проезжающие мимо, сообщают о телах на асфальте.
Дотла выгорели сразу несколько машин. Сейчас на месте аварии работают правоохранители и экстренные службы. Подробности выяснил rostov.aif.ru.
Тела на дороге.
Кадры не для слабонервных. Очевидцы окрестили происходящее «огненным апокалипсисом». Эмоции сдержать трудно: всё в дыму и огне.
«Боже, там прям горит всё!» — с ужасом восклицает одна из проезжающих мимо пассажирок.
К этому часу работы ещё продолжаются. Возгорание ликвидировать пока не удалось. Нет информации и о точном количестве и личностях пострадавших, однако очевидцы сообщают, что видели лежащие на дороге тела. Судя по кадрам, люди сгорели заживо.
Авария произошла на 33 километре трассы Ростов — Таганрог, в районе села Синявское. ДТП спровоцировало дорожный затор, который растянулся уже почти на восемь километров. В областной Госавтоинспекции призвали водителей искать объездные пути.
На месте — большое скопление спецтехники. Пожарные проводят проливку территории. Работают полиция и следователи. Судя по опубликованным очевидцами фотографиям, огнём охвачена не только проезжая часть, но и обочина.
Лопнуло колесо?
По предварительным данным, взорвался бензовоз. Сгорело не менее пяти автомобилей.
«Видел на трассе бензовоз, который летел как ненормальный, всех обгонял», — высказал своё предположение относительно причин произошедшей автокатастрофы очевидец в одном из местных чатов.
По одной из версий, у бензовоза лопнуло колесо. Водитель потерял управление, в результате машина выехала на встречную полосу. Однако это лишь предварительная информация, окончательно в ситуации будут разбираться правоохранители.
По официальной информации ГУ МЧС России по Ростовской области, в ДТП погибли три человека, пострадали ещё двое.
Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 12:25. Выяснилось, что на автодороге Р-280 в Неклиновском районе бензовоз совершил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями.
В результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 кв. метров. На участке дороги организовано реверсивное движение. Для ликвидации последствий аварии привлечены 45 спасателей 16 единиц специализированной техники. Ситуацию также на контроль взяла прокуратура. Работа продолжается.