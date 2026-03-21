«Огненный апокалипсис». Три человека сгорели заживо в ДТП с бензовозом

Как минимум о троих погибших в жуткой аварии в Ростовской области известно к этому часу. Кадры страшного ДТП с бензовозом, которое произошло около полудня 21 марта, в субботу, шокировали пользователей социальных сетей. Густые клубы едкого чёрного дыма поднимаются в небо на десятки метров. Водители, проезжающие мимо, сообщают о телах на асфальте.