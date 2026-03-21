Последствия взрыва бензовоза на трассе под Ростовом сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения бензовоза и нескольких легковых автомобилей на трассе «Ростов — Таганрог». «Огненными» кадрами люди делятся в соцсетях.
Авария случилась на 33-м километре дороги. Кто стал ее виновником, пока неизвестно точно. Очевидцы утверждают, что бензовоз врезался в легковушку и взорвался.
На кадрах издалека видно, как от дороги с места ДТП поднимается стена густого черного дыма. Также можно разглядеть полыхающие остовы машин на дороге и работу пожарных и спасателей.
По информации регионального ГУ МЧС, три человека погибли, еще два госпитализированы. Также сообщается, что сгорело не менее пяти машин.
Сотрудники МВД уже устанавливают обстоятельства аварии.