УФСИН опроверг информацию о резком ухудшении здоровья Айрата Миннуллина

УФСИН России по Татарстану опроверг распространяемые в соцсетях сведения о резком ухудшении здоровья основателя компании «Волгастрой» Айрата Миннуллина. В ведомстве пояснили, что мужчина был планово госпитализирован в филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России в связи с диагнозом, по которому рекомендовано периодическое диспансерное наблюдение.
«Информация о резком ухудшении здоровья Миннуллина не соответствует действительности. Его госпитализация носит плановый характер. С диагнозом, с которым он поступил в следственный изолятор, рекомендуется периодическое диспансерное наблюдение», — рассказали «КП-Казань» в УФСИН России по Татарстану.
Напомним, в ноябре 2025 года в Казани был задержан глава компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин. Фирма участвовала в строительстве участка федеральной трассы М-12. В декабре ему предъявили третье обвинение в мошенничестве. Накануне появилась информация, что основатель компании «Волгастрой» из камеры СИЗО попал в специальную больницу для осужденных. Его здоровье якобы резко ухудшилось.