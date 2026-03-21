Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с бензовозом под Ростовом

Прокуратура организует проверку после смертельного ДТП с бензовозом на трассе в Ростовской области. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 21 марта.
Авария произошла в субботу, 21 марта 2026 года, в Неклиновском районе. На автодороге столкнулись бензовоз и легковые автомобили. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.