Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с бензовозом под Ростовом

В аварии на трассе в Неклиновском районе есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура организует проверку после смертельного ДТП с бензовозом на трассе в Ростовской области. Об этом в надзорном ведомстве сообщили 21 марта.

Авария произошла в субботу, 21 марта 2026 года, в Неклиновском районе. На автодороге столкнулись бензовоз и легковые автомобили. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

