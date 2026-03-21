Три человека погибли в ДТП с бензовозом под Ростовом, четверо ранены

45 специалистов ликвидируют последствия аварии на трассе Р-280 в Неклиновском районе.

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП с бензовозом, которое произошло под Ростовом в субботу, 21 марта, погибли три человека, четверо ранены. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

— Авария случилась в 12:25 на 34-м километре федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. После удара грузовик загорелся. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров, — уточнили в экстренном ведомстве.

На месте происшествия погибли три человека. Четверых пострадавших доставили в больницы Таганрога.

Движение на аварийном участке дороги организовано реверсивно. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

