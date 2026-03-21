На Среднем Урале продолжают готовить переправы и реки к весеннему паводку

В Свердловской области продолжаются противопаводковые мероприятия. За последние сутки на водоёмах ослабили 340 погонных метров льда, а с начала работ — более 1640 метров.
Только за два дня на взрывные работы израсходовали 873 кг взрывчатых веществ. В Слободо-Туринском районе лёд взрывным способом ослабили на трёх участках реки Туры — у дорог Туринская Слобода — Решетникова, подъезд к Барбашиной и Сладковское — Макуй. На эти работы направили 416 кг взрывчатки.
В Талицком городском округе, в районе села Яр, 21 марта разобрали мост через реку Пышму. Из-за этого временно ограничено автосообщение с деревнями Заречная и Заселина. До вскрытия реки там планируют открыть временную пешеходную переправу, после ледохода — лодочную.
Сейчас в Свердловской области продолжают работать четыре ледовые переправы. На период весеннего половодья в регионе уже разобран один мост, с двумя населёнными пунктами временно ограничено автомобильное сообщение.
В территориях, которые могут оказаться отрезанными в период паводка, заранее создали запасы продуктов и медикаментов. Телефонная связь там сохраняется. В других районах области продолжается ежедневный мониторинг ледовой и водной обстановки.