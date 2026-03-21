Бензовоз и четыре легковушки столкнулись в смертельном ДТП под Ростовом

В смертельное ДТП на трассе «Ростов-Таганрог» 21 марта попали бензовоз и четыре легковых автомобиля. Подробностями случившегося поделились в главном управлении МВД по Ростовской области.
Авария произошла в 11:50 на 34-м километре трассы. Место происшествия — район хутора Пятихатки в Неклиновском районе. Бензовоз «Даф» был загружен топливом. Он двигался в сторону Таганрога.
— По предварительным данным, у грузовика возникла техническая неисправность переднего левого колеса. Водитель не справился с управлением. Бензовоз выехал на полосу встречного движения, — уточнили в донском главке.
Там произошло столкновение с четырьмя легковыми автомобилями: «Ваз 2110», «Тойота Королла», «Тойота Прада» и «Фольцваген Поло». После удара начался разлив топлива. Автомобили загорелись.
В результате ДТП погибли три человека. Еще четверо пострадали.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
