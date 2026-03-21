Baza назвала причину ДТП со взрывом бензовоза под Ростовом, речь идет о колесе

Причиной ДТП со взрывом бензовоза в Ростовской области стало неисправное колесо грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
«У машины лопнуло колесо, из-за чего тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже после этого бензовоз свалился в кювет и взорвался. Пострадавшие после столкновения легковушки также загорелись.
Авария случилась сегодня на 33-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог. По информации регионального ГУ МЧС, в результате ДТП погибли три человека, еще два госпитализированы.
Также сообщалось, что сгорело не менее пяти машин.
На месте ДТП работают инспекторы ДПС и следователи. Также по факту случившегося организовала проверку прокуратура.