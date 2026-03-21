Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со сгоревшим бензовозом на Дону

Прокуратура Ростовской области проводит проверку соблюдения закона при ДТП с воспламенившимся бензовозом, сообщает пресс-служба ведомства.
Меры реагирования примут, если в них возникнет необходимость. Сейчас предстоит определить причины происшествия в Неклиновском районе, в результате которого погибли три человека.
В ДТП три человека погибли. Четверо госпитализированы — им оказывают врачебную помощь в Таганроге.
Кроме бензовоза в аварии пострадали четыре легковые машины. Пресс-служба регионального управления МЧС уточнила, что в 13:20 пожар на трассе ликвидирован.