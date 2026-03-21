В Туве в больнице во время лечения скончалась пациентка. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти женщины в медицинском учреждении в тувинской столице в 2025 году.
Информация появилась в соцсетях, там родственники женщины высказывают критику в адрес следствия, они не согласны с тем, как оно ведется. Уголовное дело было заведено по статье «Халатность».
Добавим, что найти и наказать виновных требуют и родственники другого пациента, который скончался на днях в очереди на прием, так и не дождавшись внимания врачей.