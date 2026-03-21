Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушкинский суд арестовал 17-летнюю экс-подругу убитого юноши

Ей вменяют подстрекательство к убийству и пособничество в совершении этого преступления.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пушкинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу 17-летнюю девушку, обвиняемую в подготовке убийства своего бывшего парня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

СКР настаивал на её отправке в СИЗО. Сама девушка просила домашнего ареста. Обосновала это тем, что погибший якобы вёл себя отрицательно и ей нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и получать школьный аттестат. Суд постановил заключить школьницу в СИЗО. Эта мера пресечения действует до 19 мая. Пока у девушки и её защитника есть три дня на обжалование судебного акта.

Напомним, 17-летний подросток был зверски убит 16 марта. Его тело нашли 19 марта.

Спустя день суд отправил под стражу 16-летнего юношу, обвиняемого в убийстве. Он же рассказал следствию о том, что на преступление его подтолкнула бывшая девушка погибшего.

Следователи установили, что девушка подобрала нож для совершения преступления. А после убийства убедила подельника вернуться место, расчленить труп и закопать.

20 марта школьнице предъявили обвинение. Высказываться по существу дела она отказалась.