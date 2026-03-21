Москвичка отравилась минералкой с «липким сгустком» в люксовом отеле Петербурга

В самом дорогом отеле Петербурга 54-летняя москвичка Ирина получила тяжелое отравление после того, как выпила минеральную воду, предложенную гостиницей. Как пишет SHOT, женщина почувствовала странный запах, но не придала этому значения, а на последнем глотке обнаружила во рту «липкую субстанцию». Отель выбросил сгусток, а на обращения перестал отвечать.