Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге

ЧП произошло около 15:30 часов на улице Долорес Ибаррури. Трамвайное движение затруднено между остановкой «Улица Кирова» и остановкой «Улицв Крылова» в сторону Дворца молодежи. Затронуты трамвайные маршруты № 6, 7, 10, 13, 21 и 23, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что в прошлом году для Екатеринбурга закупили 15 трехсекционных трамваев «Кастор». Их поставил Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос). Новые составы полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло. Кроме того, власти Екатеринбурга выкупили пятисекционный трамвай этого же производителя.