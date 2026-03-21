Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сошел с рельсов новый трамвай № 6. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: ЕАН

ЧП произошло около 15:30 часов на улице Долорес Ибаррури. Трамвайное движение затруднено между остановкой «Улица Кирова» и остановкой «Улицв Крылова» в сторону Дворца молодежи. Затронуты трамвайные маршруты № 6, 7, 10, 13, 21 и 23, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что в прошлом году для Екатеринбурга закупили 15 трехсекционных трамваев «Кастор». Их поставил Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос). Новые составы полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло. Кроме того, власти Екатеринбурга выкупили пятисекционный трамвай этого же производителя.