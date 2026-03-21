В Екатеринбурге иномарка столкнулась с автобусом

В Екатеринбурге легковушка столкнулась с автобусом.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием микроавтобуса № 41. Авария случилась вечером 21 марта на улице Краснофлотцев.

Как рассказали порталу Е1 очевидцы, водитель иномарки ехал со стороны улицы Шефская, но не справился с управлением и вылетел на «встречку». На полосе встречного движения автомобиль и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали пассажиры.

На месте работают экстренные службы. По данным пешеходов, пострадал водитель автобуса, он разбил лицо. Как говорят очевидцы Е1, в легковушке находились мужчина и, вероятно, его дочь. По их предположениям, виновник ДТП может быть нетрезвым.

Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию в Госавтоинспекции Екатеринбурга. Там сообщили, что сотрудники ГАИ работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.