Пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице в Москве

Как уточнили специалисты, возгорание возникло в медицинском центре доктора Пенкина. В результате инцидента в здании загорелись утеплитель и деревянный обрешетник.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 кв. м. Также из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. Позднее возгорание потушили, пострадавших нет.
Источник «Известий» 18 марта сообщил, что в центре Москвы на Охотном Ряду произошел пожар. Отмечалось, что возгорание возникло в ресторане «Страна которой нет» в торговом центре (ТЦ) «Модный сезон».