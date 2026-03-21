Пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице в Москве

В Москве в медицинском центре на Новослободской улице произошел пожар. Об этом 21 марта сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнили специалисты, возгорание возникло в медицинском центре доктора Пенкина. В результате инцидента в здании загорелись утеплитель и деревянный обрешетник.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 кв. м. Также из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. Позднее возгорание потушили, пострадавших нет.

Источник «Известий» 18 марта сообщил, что в центре Москвы на Охотном Ряду произошел пожар. Отмечалось, что возгорание возникло в ресторане «Страна которой нет» в торговом центре (ТЦ) «Модный сезон».