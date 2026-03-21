Пермяки сообщают об онанисте, напугавшем девочек в Балатовском парке, в телеграм-канале «ЧП-Пермь».
«На детской площадке, в месте отдыха “Солнечная поляна” замечен мужчина, который онанировал на девочек. Девочки стояли с лошадьми примерно в 20 метрах от него», — рассказывают взволнованные горожане в Сети.
На кадрах, опубликованных очевидцами, — стоящий за одним за деревьев мужчина в тёмном. Пытаясь показаться незамеченнным, он совершает действия, похожие на онанизм.
Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах инцидента и о возможной проверке в связи со случившимся.
Напомним, в феврале жительница Перми пожаловалась на незнакомого мужчину, который прижимался к ней утром в переполненном автобусе и положил руку на бедро. Женщина не успела отреагировать на действия обидчика, потому что он быстро вышел из автобуса вместе с толпой людей.