В Сосновоборске загорелся кабельный магистральный коллектор. По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, информация на пульт диспетчерской службы поступила в 15:30 часов.
— По прибытию на место установлено, что идет дым из канализационного люка на улице Солнечной. В ходе разведки установлено возгорание в кабельном канале. На месте работают 8 единиц техники и 29 человек личного состава, — сообщили в ведомстве.
На 19:30 дополнительной информации пока не появилось, причины и площадь возгорания уточняется.
Ситуацию под контроль взяли специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В подъездах и квартирах многоэтажек, расположенных рядом с магистральным коллектором, возможен сильный запах гари. Поэтому жителям домов настоятельно советуют не открывать окна, а после тушения пожара проветрить квартиры.