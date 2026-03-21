Мальчик, погибший на площадке в Самаре, посмертно получил черный пояс

— Он так ждал этого дня. Очень хотел получить свой новый пояс. Старательно готовился, приходил на тренировки заранее и почти никогда не пропускал, — написала женщина.
Посвящение в каратисты должно было пройти 19 апреля, но для мальчика его организовали раньше, чтобы поддержать родителей. Тренер вручил семье соответствующее свидетельство. Мама рассказала, что сына похоронили в кимоно с черным поясом.
— Спасибо федерации киокушинкай каратэ Самары за помощь и поддержку. Отдельная благодарность тренеру Кириллу, — отметила она.
Напомним, трагедия произошла несколько дней назад напротив дома № 10 на улице Лукачева. Мальчик упал с возвышенной прогулочной зоны и скончался от полученных травм. Жители организовали стихийный мемориал на месте происшествия, а районная администрация проверила детскую площадку. Сейчас расследованием занимаются следственные органы.