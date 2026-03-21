Причиной смертельной аварии с бензовозом под Ростовом могло стать колесо

Предварительную причину смертельной аварии с бензовозом, которая произошла на трассе «Ростов-Таганрог» 21 марта, озвучили в Главном управлении МВД по Ростовской области.
Напомним, ДТП случилось в 11:50 на 34-м километре федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» между Ростовом и Таганрогом. Место происшествия — район хутора Пятихатки в Неклиновском районе. Бензовоз «Даф» с топливом двигался в сторону Таганрога.
— По предварительным данным, у грузовика сломалась передняя левая подвеска или колесо. Машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с четырьмя легковушками: «Ваз 2110», «Тойота Королла», «Тойота Прада» и «Фольцваген Поло», — рассказали в полиции. — От удара начался разлив топлива. Транспортные средства загорелись. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи проводят следственные мероприятия. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
