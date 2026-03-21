Два человека погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области

«В Грайворонском округе в селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, ещё один получил ранения. По предварительным данным, погибли две женщины», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ). У нее диагностировали множественные осколочные ранения и перелом предплечья. После стабилизации состояния ее переведут в Белгород.
Гладков уточнил, что из-за удара здание было полностью разрушено. Под завалами могут находиться люди.