Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда здоровью роженице в перинатальном центре в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В январе в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. В феврале глава российского Следствия в первый раз запросил доклад по этому делу.

«В социальных медиа вновь сообщается о смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Отмечается, что причиной гибели младенца и причинения тяжкого вреда здоровью матери могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи», — уточнили в СК.

Отмечается, что Крымский Следком по данному факту расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавили в ведомстве.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
