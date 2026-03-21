«Этому надо положить конец!»: отец убитого в драке казахстанца выступил с обращением

«20 марта 2026 года мой сын Алихан погиб, став жертвой жестокого преступления. Проблема в том, что в Шалкаре уже много лет среди несовершеннолетних устраиваются драки район на район. Для местных жителей это не секрет. Уже столько молодых ребят стали жертвами таких разборок, но драки не прекращаются», — отметил отец погибшего Жанибек Алиманов.
По словам мужчины, конфликт, из-за которого погиб его сын, зрел несколько дней.
«На место преступления пришла целая группа. Один из нее нанес ножевое ранение сыну, оно пришлось на область сердца. Боясь наказания, вся толпа после этого разбежалась. Алихана бросили лежать на земле одного. На него наткнулся случайный прохожий. Он решил отвезти Алихана в больницу, но он скончался по дороге, не доехав до врачей», — рассказал отец парня.
Он отметил, что вынужден сделать обращение. По его сведениям, в разборках с двух сторон участвовали 14−15 юношей, но задержан только один. Действиям остальных участников не дана правовая оценка, однако преступление было совершено в группе лиц, и это особо опасно для общества.
"В связи с произошедшим прошу: провести всестороннее и объективное расследование уголовного дела, дать правовую оценку действиям каждого, кто участвовал в конфликте, и чтобы каждый понес соответствующе наказание. Также прошу, как положено по закону, ставить меня в известность о ходе следствия.
Учитывая, что преступление было в группе лиц, прошу рассматривать его как особо тяжкое, учесть, что его участники шли на это, заранее вооружившись ножом.
В эти дни сотни жителей Шалкара приходят нам выразить соболезнования, и все они обеспокоены непрекращающимися групповыми разборками среди несовершеннолетних. Этому надо положить конец!" — заявил Жанибек Алиманов.
Напомним, в ночь на 20 марта в Шалкаре произошла групповая драка, в результате которой был убит 17-летний подросток. По словам родных погибшего, юноша получил ножевое ранение. Он в прошлом году окончил школу, был занят на временной работе, готовился к службе в армии, после этого у него были планы поступить в вуз.
В ДП Актюбинской области заявили, что все участники установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Позже врачи рассказали, что парня привезли в больницу неизвестные, однако к тому моменту он уже был мертв. Тело сразу передали судмедэкспертам.