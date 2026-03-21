Спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед в Минском районе, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел сегодня на Слаломном канале, где спасатели проводили профилактический рейд. Мужчина провалился в воду в пяти метрах от берега буквально на глазах у сотрудников экстренной службы.

«Работники МЧС среагировали мгновенно и вытащили пострадавшего с помощью веревки», — говорится в сообщении.

Рыбаку еще помогло и то, что он был в спасательном жилете и держался на плаву.

Спасенному рыбаку медицинская помощь не понадобилась. В МЧС напомнили о том, что сейчас выходить на лед опасно для жизни.