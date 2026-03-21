Спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака

Инцидент произошел сегодня на Слаломном канале, где спасатели проводили профилактический рейд. Мужчина провалился в воду в пяти метрах от берега буквально на глазах у сотрудников экстренной службы.
«Работники МЧС среагировали мгновенно и вытащили пострадавшего с помощью веревки», — говорится в сообщении.
Рыбаку еще помогло и то, что он был в спасательном жилете и держался на плаву.
Спасенному рыбаку медицинская помощь не понадобилась. В МЧС напомнили о том, что сейчас выходить на лед опасно для жизни.